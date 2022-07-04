رابط نتائج الطلاب في توكلنا ta.sdaia.gov.sa وخطوات استخراج النتيجة عبر رابط نظام نور وموقع توكلنا 2022 وموعد اعلان نتائج الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية ونتائج طلاب الثانوية وكذلك موعد نتائج طلاب المتوسطة وكيفية الحصول علي نتائج الطلاب في تطبيق توكلنا بالإضافة لطريقة التسجيل في توكلنا نتائج الطلاب وأيضا استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور لكافة المراحل لذا يكثر البحث من أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1443 وتزيد عمليات الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر نور وتوكلنا.

أولا يجب الدخول علي نظام توكلنا الرسمي.

ثم الضغط علي خيار تسجيل الدخول.

ايضا يجب كتابة رقم الهوية وكلمة المرور المسجلين في حسابك في توكلنا.

وبعد ذلك الضغط علي أيقونة التالي وإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم الضغط على خيار الخدمات وتحديد خدمة التعليم.

وبعد ذلك الضغط علي الحالة الدراسية للأبناء.

ثم الضغط علي النتائج الدراسية.

وأيضا يجب تفعيل خيار أبلغني عند تحديث النتائج.

وأخيرا بعد صدور النتيجة سيصلك اشعار بظهور نتائج الامتحانات.

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور لكافة المراحل الدراسية

أولا الدخول علي رابط موقع نظام نور التعليمي.

ثم النقر علي خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك كتابة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ايضا يحب كتابة رمز التحقق المرئي والنقر علي خيار تسجيل الدخول.

ثم النقر علي خيار نتائج الطلاب وإدخال بيانات الطالب.

وأخيرا الضغط على كلمة بحث من اجل عرض نتايج الطلاب في نظام نور.

رابط نتائج الطلاب في توكلنا

عمليات البحث والاستعلام عن نتيجة الاختبارات النهائية كثيره ايسرها رابط نتائج الطلاب في توكلنا ta.sdaia. gov. sa والذي يرسل اشعار لولي الامر الطالب فور صدور نتيجة الامتحانات مباشرة ليستطيع الاطلاع والحصول علي نتائج الطالب من توكلنا.

التسجيل في توكلنا للاستعلام عن نتائج الطلاب