سلفة| قرض سلفة 5000 ريال وكيفية التقديم بالخطوات في دقائق

المنصة سلفة الإلكترونية تعد من أفضل المواقع التقنية المالية وإشراف البنك المركزي السعودي، اشتهرت منصة سلفة في الفترة الأخيرة منحها قرض سريع في دقائق للأشخاص المستفيدين، فقد أشارت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط، وبمجرد توافر هذه الشروط في الاشخاص المتقدمين يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة، ويتميز قرض سلفة بإمكانية الحصول عليه بسرعة فائقة في دقائق معدودة وفقاً لإجراءات التقديم التي نشرحها لاحقاً لكل متابعي موقعنا ثقفني، وتتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتصل قيمة قرض سلفة بحد أقصى 5000 ريال سعودي، وتتميز أيضاً بإمكانية السداد على نظام الأقساط، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية تقديم للحصول على قرض سلفة 5000 ريال بالخطوات ورابط التقديم.

ما هي قرض سلفة 5000 ريال في دقائق؟

تمنح سلفة المواطنين السعوديين ذات الجنسية السعودية فقط قروض سريعة ميسرة تصل قيمتها إلى 5000 ريال سعودي بحد أقصى، فالهدف من هذه القروض هو سد احتياجات الأشخاص المتقدمين وسداد الديون الخاصة بهم، ويتميز هذا القرض بأن له هامش ربحي تنافسي، والحصول على القرض يتم من خلال بعض الخطوات التي يتم إدراجها في دقائق والانتظار حتى إرسال رسالة تفيد بأن الطلب تم بنجاح، ومن خلال هذا المقال نوضح شروط الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم الذي لديه رغبة في الحصول على القرض ذو جنسية سعودية. يبدأ عمر الشخص المتقدم من 23 عام حتى 60 عام بحد أقصى ويشترط أن يكون ذو أهلية كاملة. الدخل الشهري له بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. ضرورة ان يكون المتقدم على رأس العمل حيث يشترط أن تكون فترة العمل الخاص به 3 أشهر بحد أدنى في حالة عمله في القطاع الحكومي أو 6 أشهر

كيفية التقديم للحصول على قرض سلفة بالخطوات في دقائق:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والتأكد من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار أيقونة التمويل الشخصي

الضغط على بدء الخدمة

اختيار قيمة التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي

تحديد مدة التقسيط على فترات تصل إلى 6 أشهر بحد أقصى.

الضغط على ايقونة اطلب التمويل الآن

ومن الجدير بالذكر أن إدارة سلفة استقبلت من خلال صفحتها الرسمية العديد من التساؤلات من قبل المستفيدين وكان منها مدى قيمة المبلغ الذي يجب السداد به، وأشارت الإدارة في ردها إنه ليس هناك مبلغ محدد يتم السداد به فقط حسب دخل المستفيد على أن يتم السداد في المدة المحددة 6 شهور بحد أقصى.