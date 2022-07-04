نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم” تنشر التقويم الدراسي للعام 1444 لجميع المراحل في السعودية: 56 يومًا إجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت إجازة نهاية الدراسة في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 30 يونيو 2022م، لتعلن وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام 1444هـ الخاص بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يلتزم به الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، وهو يشمل على أيام دراسة وإجازات واختبارات، وراعت وزارة التعليم السعودية في الجدول الجديد تعزيز رفع مُعدّل التّراكم المَعرفِي والمَهَاري للطلاب، والإسهام في رفع مستوى انضباطهم، وفي الوقت نفسه يعد فرصة لتطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وتحقيق التوازن بين أيام الحضور للدراسة والإجازات وأوقات الاختبارات.

التقويم الدراسي للعام 1444

ويبدأ التقويم الدراسي للعام 1444 من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444، وهو يشمل 39 أسبوعًا دراسيًّا، أي لكل فصل من الفصول الثلاثة 13 أسبوعًا، بينما يتضمن التقويم و56 يومًا إجازة متنوِّعة.

ووفقًا للتقويم الجديد فإن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 من ربيع الآخر 1444هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 10 جمادى الأولى 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 من شهر شعبان 1444هـ.

ثم يأتي الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ.

إجازات العام الدراسي 1444

وبالنسبة للإجازات التي يتضمنها العام الدراسي الجديد 144هـ، فهو يشمل 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 مُطوَّلة، واثنين في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ثمّ إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وإجازة عيد الفطرالمبارك.

جدول الدراسة في السعودية 1444 في المدارس الأجنبية والجامعات

وفيما يخصّ المدارس الأجنبيّة الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهليّة، فإنه وفقًا لوزارة التعليم سيجري تطبيق النظام الفصلي أو الربعي، إذْ تبدأ الدّراسة في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 من جمادى الآخر للعام 1444هـ، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 22 جمادى الآخرة 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 ذي القعدة 1444هـ.

وفي نفس السياق، فقد قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة موعد بدء الدراسة في العام الجديد 1444 رسمياً يوم 28 من أغسطس، بينما يبدأ الترم الثاني في الرابع من ديسمبر، وأخيراً الفصل الثالث يبدأ من 12 مارس 2023، على أن تكون نهاية الدراسة في العام الجديد يوم 22/6/2023.