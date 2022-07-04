برقم الجلوس استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وبالرقم القومي جميع المحافظات من موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس. بعدما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية في مصر الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، صدر قرار بجاهزية نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الفني على الموقع التابع لوزارة التعليم الفني، أكثر من ٧٥٠ ألف طالب وطالبة التابعين للتعليم الفني تم اختبارهم على مدار الأسابيع الماضية لإظهار جهدهم طوال السنة في أوراق الإختبارات، جميع الطلاب الآن قلقين ويبحثون عن خطوات الدخول على موقع الوزارة والحصول على النتيجة في حين أن كل التفاصيل الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية قابعه في هذا المقال وبجانبها خطوات الحصول عليها. لنستعرض لكم بالتفصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية في مصر

تم رفع نتيجة الدبلومات الفنية في مصر الدور الأول لعام ٢٠٢٢ على موقع وزارة التعليم الفني للاقسام المختلفة فندقي – زراعي – صناعي – تجاري، حيث أصبحت نتائج الصف الثالث الثانوي الفني بكلا النظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات متاحة على هذا الموقع، وتم اكتشاف أن نظام الخمس سنوات تزيد نسبة النجاح فيه عن نظام الثلاث سنوات، حيث نظام الخمس سنوات وصلت نسبة النجاح فيه أكثر من ثمانين في المائة بينما وصلت نسبة نجاح نظام الثلاث سنوات إلى أكثر من خمسة وستين في المائة، وطلاب النظامين الآن على استعداد تام للحصول على النتيجة تنقصهم خطوة واحده بينهم وبين النتيجة وهي خطوات الحصول عليها، ولكن من خلال السطور القليلة الآتية سنوضح خطوات استخراجها من موقع وزارة التعليم الفني بكل بساطة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني

لمعرفة نتيجة الدبلوامات الفنية بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي. توجد خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني، والتي سنتطرق إلى معرفتها الآن.