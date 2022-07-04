نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعلن عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر، من أكثر ما يتم البحث عنه عبر سجلات البحث المختلفة من قبل العديد من المواطنين، حيث أن عيد الأضحى المبارك من المناسبات الدينية الجميلة التي ينتظرها العديد من المواطنين حيث باقي أيام قليلة على موعد عيد الأضحى المبارك2022 أعاده الله عليكم بالخير الكثير.

مدة إجازة عيد لأضحي 2022المبارك، سوف نوضح لكم من خلال مقالنا في ثقفني ما جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذي يوضح متى تبدأ وتنهى إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر

بالصدفة يتزامن موعد وقفة عرفات مع موعد العطلة الخاصة بجميع العاملين الأسبوعية إلا وهي يوم الجمعة الذي يوافق الثامن من شهر يوليو لعام 2022 والموافق 9 ذي الحجة لعام 1443 هجريًا، ومن المقرر أن يتم منح جميع العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر، وذلك وفقا لما صدر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي أوضح من خلال القراران إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازات العاملين في البنوك

ستبدأ اجازة جميع العاملين في البنوك المصرية بدءًا من وقفة عرفات وحتى آخر أيام العيد الأضحى وهي الإجازة الرسمية الخاصة بالبنوك المصرية ومن المنتظر أن يوافق البنك المركزي على منح العاملين إجازة حتى نهاية الأسبوع أو من المحتمل أن يتم عودة العاملين إلى العمل عقب العيد بشكل مباشر بدءًا من يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادي.

إجازة عيد الأضحى بالأيام

وقفة عرفات يوم 8 من شهر يوليو عام 2022 الموافق الجمعة.

أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 9 من شهر يوليو الموافق يوم السبت.

ثاني أيام عيد الأضحى الموافق 10 من شهر يوليو عام 2022 الموافق يوم الأحد.

ثالث أيام عيد الأضحى يوافق 11 من شهر يوليو 2022 الموافق يوم الإثنين.

رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 12 من شهر يوليو لعام 2022 الموافق يوم الثلاثاء.