here موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق. حالة من القلق والخوف مع قرب إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول، ويبحث الكثير من الطلاب عن النتيجة ورصدت محركات البحث أن نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد، نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء، نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار، أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور بكثرة الفترة الحالية على محركات بحث جوجل من قبل، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية على أنه لن يتم إظهار نتيجة جميع المحافظات في وقت واحد، بل ستقوم الوزارة بتقسيم محافظات دولة العراق على مجموعتين، المجموعة الأولى تحتوي على بضع محافظات والتي سيتم ظهور نتيجتها أولًا ثم تتبعها المجموعة الثانية، لتفاصيل أكثر تابعوا معنا الفقرة التالية والتي سنوضح لكم فيها كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق من خلال الدخول على موقع الوزارة.

موقع معرفة الصف الثالث المتوسط في العراق

بعد آخر بيان قامت به وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن هناك مجموعتين تم توزيع محافظات العراق بهما على أساس ظهور النتيجة التابعة لمحافظات المجموعة الأولى أولًا، سنقوم بعرض أسماء تلك المحافظات بتوضيح أكثر من خلال الفقرة التي تلي هذه الفقرة، ولكن الآن سنتعرف معًا على خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط كما يلي:

أولًا يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية. ثم الدخول على نتيجة الصف الثالث المتوسط الجولة الأولى. ثم إدخال بيانات الطالب المراد الحصول على نتيجته. ثم نقوم بضغطة صغيرة على زر استعراض النتيجة.

المحافظات التي ستظهر بها نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق أولًا

الآن وبعد معرفة أولياء الأمور والطلاب عن أن نتيجة الصف الثالث المتوسط ستظهر خلال ساعات قليلة جدًا، يريدون معرفة أي المحافظات التي ستظهر بها نتيجة الصف الثالث المتوسط أولًا، سنقوم بعرض هذه المحافظة التي تنتمي للمرحلة الأولى من عرض النتائج بها أولًا كما يلي: