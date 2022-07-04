نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2022 1، 2، 3 لمتابعة جميع الأحداث الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 2022 1، 2، 3 لمتابعة جميع الأحداث الرياضية التي تنقلها القناة على الهواء مباشرة، مثل إذاعة مباريات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد، والاسكواش وغيرها من ألعاب الصالات، نظراً لاهتمام الكثيرون بمتابعة الأحداث الرياضية المختلفة للعديد من الألعاب، فلا تجد بيت به شخص غير مهتم بالرياضة، لذا نجد دائما الكثير من الأشخاص يبحث عن أحد تردد لمجموعة قنوات on time sports لمشاهدة المباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

بدأت حزمة قنوات on time sports بتحديث الترددات القديمة لها، لضمان استمرار جودة البث المباشر لها، وخاصة عند إذاعة مباريات كرة القدم، الحدث الأكبر الذي ينتظره مشجعي كرة القدم، ولا سيما وأن قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الوحيد في مصر لمباريات كرة القدم وكرة اليد والطائرة والسلة، بعد أن تمكنت القناة منذ عامين تقريباً من شراء حقوق البث لكافة البطولات والأحداث الرياضية، بداية من تمكنها من شراء حقوق إذاعة بطولة الدوري العام لكرة القدم 2022، وكذلك أيضا شراء حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر القديم والجديد، وبطولة كأس الرابطة المصرية، بالإضافة إلي إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتصفيات الأولية لبطولة كأس العالم.

بالإضافة إلى القناة المصرية والعربية الوحيدة التي تقوم بإذاعة البطولات المصرية بمختلف أنواعها، لذلك فإن القناة لها صدي كبير على المتابعين وخاصة المصريين، لهذا يمكنك استقبال التردد الجديد للقناة من خلال الدخول القائمة الرئيسية، على جهاز الاستقبال (الريسفير) وبعدها الدخول إلى قائمة إضافة قناة جديدة اون تايم سبورت 1، ومن بعد تحدد القمر الصناعي نايل سات وتكتب معدل الترميز 27500، والتردد 11862، والاستقطاب رأسي.

القناة on time sports 2 التردد 11861 معدل الترميز 27500. الاستقطاب افقي. القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة On time sports 3

يحظي تردد قناة أون تايم سبورت 3 اهتمام محبي عشاق ألعاب الصالات الرياضية مثل (كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة)، حيث أن القناة هي المسؤولة عن إذاعة دوري وكأس هذه الألعاب، فضلا عن إذاعتها أيضا لبعض المباريات الدولية والعالمية، لذا يمكن استقبال ترددها الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات. التردد 12303. معدل ترميز 27500. استقطاب أفقي. معامل الخطأ 5/6.

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