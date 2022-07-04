نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع يصل الي 30 الف ريال بدون كفيل وبأطول فترة سداد في المقال التالي

شركة إمكان من الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تمنح تمويل يمكن أن يصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي والاستلام فورى في حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط، فهنا شروط وضوابط الحصول علي قرض من شركة إمكان السعودية كما نوضح لكم مزايا التمويل. خطوات الحصول على تمويل من شركة إمكان أول خطوة هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة إمكان.

القيام بفتح حساب جديد من خلال تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع من المستخدم.

للحصول على التمويل هناك نموذج خاص يقوم العميل بملء البيانات المطلوبة في النموذج مع مراعاة أن تكون صحيحة وسليمة.

القيام بتحديد المبلغ الذي يريد الحصول عليه من الشركة.

في نهاية الصفحة يوجد كلمة إرسال الطلب القيام بالنقر عليها وفور استيفاء الطلب للشروط الموضوعة من قبل شركة إمكان يتم الرد على العميل فورا . مميزات الحصول على تمويل من شركة إمكان الحصول على التمويل والقروض لا يحتاج إلى موافقة أو إذن من الكفيل.

لا يشترط القيام بتحويل راتب العميل الشهري.

سداد التمويل مرن وسلس للغاية يصل إلى فترة سداد ٥ سنوات متتالية.

الشركة لا تشترط الحصول على إذن جهة العمل التي يعمل بها العميل الذي يريد الحصول على التمويل من خلالها.

جميع التمويلات التي تمنحها شركة إمكان تتوافق وتتماشى مع أحكام الشريعة والعقيدة الإسلامية.

يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي وفور استيفاء الطلب للشروط يتم منحه التمويل على الفور دون انتظار أو إجراءات.

التمويل من شركة إمكان متاح لجميع المواطنين السعوديين سواء كان يعمل فى قطاع خاص أو قطاع عام أو حتى متقاعد. شروط تمويل من شركة إمكان السعودية عمر المتقدم بالطلب لا يقل عن ٢٥ سنة ولا يزيد عن ٦٠ سنة.

مقدم طلب الحصول على التمويل يشترط أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل حدود المملكة.

يشترط ألا يقل الراتب الخاص بالعميل عن ٤٠٠٠ ألف ريال سعودي في الشهر الواحد وأن يكون راتب ثابت.

يشترط في خال العميل الذي يعمل في القطاع العام إحضار خطاب يفيد بأنه عمل لمدة ٣ شهور متتالية وبالنسبة لعميل القطاع الخطاب يكون مفاده أنه عمل لمدة ٦ سعودي متتالية.

يشترط أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على القرض لديه سجل ائتماني خاص به. عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع يصل الي 30 الف ريال بدون كفيل وبأطول فترة سداد - ثقفني

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