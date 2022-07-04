الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن مصدر الرصاصة القاتلة لشيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشف بيان أمريكي عن استنتاج بأن إطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن مقتل شيرين أبو عاقلة، إلا أنه "لا سبب للاعتقاد" بأن قتلها كان متعمدا، وإنما نتيجة "ظروف مأساوية".

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن مجلس الأمن الأمريكي، بعد تحليل جنائي "مفصل للغاية"، لم يتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وذكر أن خبراء المقذوفات خلصوا إلى أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة. وبالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، منح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية