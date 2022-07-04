مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يشيد بالموقف الأمريكى الداعم للشرعية الدستورية

جدة - نرمين السيد - وأعرب العليمى، فى برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده ، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاثنين، عن أمله فى أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين، المزيد من التطور والنماء على كافة المستويات.

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