بكين تنتقد تصريحات «ناسا» بشأن برنامج الفضاء الصينى

وتعقيبا على تصريحات "نيلسون"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى تصريح وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "هذه ليست المرة الأولى التى تتجاهل فيها ناسا الحقائق وتشوه صورة الصين.. يقوم بعض المسؤولين الأمريكيين بشكل مستمر بالافتراء على دول أخرى بشأن مسائل الفضاء الخارجي، وتعارض الصين بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة".
وأضاف "نيلسون" بصفته رئيسا لوكالة الفضاء الأمريكية، يجب أن يكون مدركا تماما للتاريخ المظلم لبرنامج الفضاء الأمريكى والدور السلبى الذى لعبته الولايات المتحدة فى إنشاء مخلفات فضائية وإثارة سباقات التسلح فى الفضاء الخارجى وتقويض الاستقرار الاستراتيجى العالمى، وكذلك التهديد الهائل الذى تشكله الولايات المتحدة على الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى".
وأكد أن الصين تؤيد الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى وتعارض سباق التسلح فيه، مشددا على أن استكشاف الصين للفضاء الخارجى يفى بالاحتياجات المشروعة لاقتصاد البلاد ومجتمعها وعلومها وأمنها.
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