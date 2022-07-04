رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج إلى 750 مليار دولار لخطة التعافى بعد الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال شميجال - فى تصريحات خلال مؤتمر تعافى أوكرانيا المنعقد فى مدينة "لوجانو" السويسرية، وفقًا لما ذكرته قناة (سكاى نيوز) البريطانية - إن هناك أضرارًا مباشرة بقيمة ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكى للبنية التحتية الأوكرانية جراء الحرب الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكرانى أن خطة التعافى ينبغى أن تكون على 3 مراحل، موضحًا أن المرحلة الأولى ستركز على إصلاح الأشياء التى تمثل أهمية للحياة اليومية للشعب الأوكرانى كإمدادات المياه، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتقد أنه يتعين أن تكون الأصوال المصادرة من الأوليجارشية الروس مصدرًا أساسيًا للتمويل من أجل خطة التعافى.

وفى السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لزيارة البلاد، وحثه على مواصلة الصلاة من أجل الشعب الأوكرانى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية -تعليقًا على تصريحات للبابا فرنسيس حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين- "حان الوقت لتعميق الصلات مع هؤلاء الراغبين فى ذلك بصدق، ونجدد الدعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة بلادنا".

وكان بابا الفاتيكان قد أعرب - خلال تصريحات أُذيعت فى وقت سابق اليوم - عن أمله فى أن يتمكن من زيارة العاصمتين الروسية "موسكو" والأوكرانية "كييف" بعد زيارة إلى كندا، فى إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أكد حاكم إقليم "لوجانسك"، المعترف به من موسكو "جمهورية مستقلة"، ليونيد باسيتشنيك، اليوم، ضرورة إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة تمنعها من قصف أراضى الجمهورية براجمات صواريخ بعيدة المدى.

وأضاف باسيتشنيك - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - ضرورة تواصل العمليات القتالية، مشيرًا إلى أن "مهمة إزالة النازية ونزع السلاح من أوكرانيا" لا تزال قائمة، مضيفًا أن عملية تحرير مدينة ليسيتشانسك كانت سريعة للغاية، مؤكدًا أن قوات كييف هربت من المدينة وتركت الكثير من أسلحتها.

فى غضون ذلك، أكد وزير الخارجية إقليم لوجانسك، فلاديسلاف دينيجو، أن قواته تتجه إلى مدينة سيفيرسك المجاورة لدونيتسك للمساعدة فى تحريرها.