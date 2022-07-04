زيلينسكى: الجيش الروسى دمر نحو 80 ألف بناية منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسى دمر نحو 80 ألف بناية فى أوكرانيا، بينها أكثر من ألفين مؤسسة تعليمية و800 منشأة صحية، وذلك منذ بداية العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.





وأضاف "زيلينسكى" خلال كلمة بمؤتمر تعافى أوكرانيا المنعقد فى مدينة لوجانو السويسرية: "تلك البنايات كانت تغطى ملايين الأمتار المربعة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية.

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى تلك الخسائر، يجب أن نرى ما هو أكثر من الجدران المُدمرة، والقاعات والغرف المحروقة، بل حياة ملايين من البشر والتى لن تعود أبدا مرة أخرى إلى طبيعتها"، لافتا إلى أنه على مدار نحو 4 شهور من الحرب، دمرت روسيا 2103 منشأة تعليمية فى أوكرانيا، وقال "ذلك دليل على التدمير المُتعمد للمنشأت التعليمية التى يتفاعل فيها الأطفال مع المجتمع ويتعلم الناس أن يكونوا بشرًا".

وفى السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكرانى أن روسيا دمرت أيضًا 799 مرفقا للبنية التحتية الطبية فى أوكرانيا منذ 24 فبراير، مشيرا إلى أن "ضرب المستشفيات ودور الولادة هو فى رايه محاولة روسيا إثبات أنها قادرة على تدمير إمكانية حضارة أوكرانيا الإنسانية الأساسية الموجودة فى كل بلد عادى".

وقال: "كل هذا هو تكتيكات متعمدة لروسيا، هذه ليست مجرد ضربات بل هى حصة فى المواجهة الأيديولوجية"، مؤكدا أنها تأمل أن تثبت مثل هذه التدمير يشكل عجزا فى الأنظمة الديمقراطية والاختيار الأوروبى لأوكرانيا حول منح الناس ليس فقط الحياة الطبيعية ولكن الحياة بشكل عام .