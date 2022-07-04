نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الان ننقله امام جميع الطلاب والطالبات ونوافيكم به الآن حيث من خلال موقع وزارة التربية والتعليم سيبدأ عمليات اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بعد التأكيد على انتهاء نحو 80% من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على ان نبدأ الآن على مساعدة جميع الطلاب على التعرف على خطوات الاستعلام عن تلك النتائج
رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول يبحث عنه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، حيث قد أكدت المصادر الرسمية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط يبدأ عمليات إعلانها بعد الانتهاء من عمليات رفع 80% من نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان لم يصبح أمامنا سوى ساعات قليلة من الآن على بدء عمليات إعلان نتائج الطلاب التي ستكون معلنة على شكل ملفات pdf بشكل مبسط والكتروني فى كل المحافظات العراقية، على ان تدور اجواء الترقب والقلق مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور من اجل تحميل تلك النتائج التي ستكون على شكل ملفات pdf امام جميع الطلاب والطالبات، لذا نستعرض ونتابع من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول
نعرض امام حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بصورة وبشكل الكتروني فى كل المحافظات العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
- تحديد الدور الاول
- البدء فى تسجيل وتدوين اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- تسجيل رقمك الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
- البدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك
- تسجيل المدرسة التابعة اليك
- البدء فى النقر على ايقونة اعلان او عرض النتائج لتكون امامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf
- مع العلم على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول ستكون معلنة فى كل المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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