شروط القبول في الحرس الوطني وخطوات التقديم في الحرس الوطني السعودي

يتساءل العديد من الطلاب عن شروط القبول في الحرس الوطني حتى يتمكنوا من التقديم ليصبحوا جنود في الحرس الوطني لخدمة بلدهم المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت المدرسة بعض الشروط حتى يتم القبول سنتعرف عليها من خلال السطور التالية.

شروط القبول في الحرس الوطني

قد تم الإعلان من قبل الحرس الوطني السعودي لاستقبال دفعة جديدة من الجنود في المملكة العربية السعودية لخدمة بلدهم، ويجب على جميع المتقدمين استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الحرس الوطني للقبول وسوف يتم التقديم في الإدارة العامة للتجنيد، حيث انه يجب على جميع المتقدمين الحصول على شهادات ثانوية عامة أو مؤهلات أكاديمية مختلفة أو ما يعادلها وتوافر بعض الشروط أيضا، ولذا سوف نوضح جميع الشروط كالتالي:

لابد على جميع المتقدمين أن يكونوا سعوديين فقط، ولكن يوجد استثناء لمن تربي مع والدة خارج المملكة العربية السعودية لخدمة البلد فقط.

لابد أن يتمتع الشخص بحسن السير والسلوك وألا يكون سبق اتهامه من قبل في أي جريمة تخص الشرف أو الأمانة.

لابد أن يخضع لجميع الكشوفات الطبية للدخول إلي الحياة العسكرية.

لابد أن يكون عمرة 17 عام وليس أقل من ذلك، ولا يزيد السن عن 35 عام، أما إذا كان التقديم لهيئة الطيران بالحرس الوطني يجب ألا يزيد سنه عن 25 عام فقط.

أن لا يقل طوله عن 165 ولا يكون أزيد من 195 لأن هذا الطول المناسب للكشف الطبي هناك.

ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن التابعة للمعايير التي حددتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص غير موظف في أي هيئة من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

أن يكون متزوج من سعودية وليس من جنسية أخري.

على المتقدم إذا أتم دراسته خارج المملكة العربية السعودية يجب أن تكون معادلة للشهادات في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتخطى جميع الاختبارات التي حددتها الوزارة وفقاً للشروط التي وضعتها.

كيفية التقديم في الحرس الوطني السعودي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في التقديم سنتعرف عليها كالتالي:

1- يتم الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الجمهوري، ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

2- يتم الضغط على قبول وتسجيل، ويتم إدخال تاريخ الميلاد للمتقدم مع رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

3- ويتم الموافقة على جميع الشروط وإدخال جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع والضغط علي إرسال.