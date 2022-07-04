نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم البرونزية الثالثة.. موعد مباراة تركيا والمغرب دورة ألعاب البحر المتوسط والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تركيا والمغرب ، في إطار اليوم الختامي من منافسات كرة القدم للرجال في بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ، والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، ولحساب مواجهة تحديد المركز الثالث، يحتضن مساء الإثنين 3 يوليو 2022 ملعب وهران الأولمبي مواجهة قوية ونارية تجمع منتخبا المغرب وتركيا ، واللذين يمثلان أكثر الفرق مشاركة في البطولة على مدار تاريخها، وتعتبر مواجهتهما بمثابة نهائي آخر.

نستعرض خلال السطور القادمة كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة تركيا والمغرب والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في الطبعة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات تركيا والمغرب .

مباراة تركيا والمغرب

لقاء قوي ومرتقب إذن، من المتوقع أن يجمع حشودًا من المتابعين العرب والمغاربة على وجه الخصوص.

حيث مواجهة المغرب وتركيا في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وذلك في إطار منافسات كرة القدم للرجال من بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 .

ويعتبر المنتخبين من ضمن أكثر المنتخبات مشاركة في المنافسات الأولمبية رفقة اليونان.

كما أنهما في مراكز متقدمة نسبيًا على مستوى الميداليات من بين 13 منتخبًا.

نتناول فيما يلي ترتيب المنتخبات الحائزة على الميداليات في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط :

يشار إلى أنه تقام بعد تلك مواجهة المغرب وتركيا ، مباراة فرنسا وإيطاليا في نهائي البطولة.

المنتخب التركي

نستهل تغطيتنا مع منتخب تركيا لكرة القدم تحت 18 سنة، والذي يسجل حضوره رقم 17 بالبطولة.

وهو أكثر المنتخبات مشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

ويمتلك منتخب النجمة والهلال في رصيده ميدالية ذهبية واحدة.

أحرزها في دورة ألعاب البحر المتوسط 1993 التي استضافتها لنكدوك روسيون الفرنسية.

بعدما فاز في المباراة النهائية على الجزائر (2-0).

فيما حصد ميداليتين برونزيتين.

آخرهما كان في دور ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1987 التي أقيمت في اللاذقية السورية.

بعد أن فاز على المنتخب اليوناني بهدف نظيف.

أما في مشاركته رقم 17 بالبطولة، فقد انطلقت من دور المجموعات.

حيث حل في المركز الثاني من المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط وصافي (-1) هدف.

بعد أن فاز على اليونان (2-1) وتعادل سلبيًا مع إيطاليا.

قبل أن يخسر من البرتغال بثنائية نظيفة.

وفي دور نصف النهائي، خسر من فرنسا بثنائية بيضاء.

المنتخب المغربي

على الجهة المقبلة، يدخل منتخب المغرب لكرة القدم تحت 18 سنة مواجهة الإثنين، وهو يمتلك طموحًا مماثلًا بالبرونزية الثالثة.

فخلال 13 مشاركة سابقة لـ أسود الأطلسي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، نجح في حصد 4 ميداليات.

بينهم ميدالتين ذهبيتين، آخرهما كان في دورة 2013 في مرسين التركية.

كما حصل على ميدالتين برونزيتين، آخرهما كان في دورة طراغونة 2018 في إسبانيا.

أما عن مشاركته رقم 14 في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 ، فقد انطلقت رحلة المنتخب المغربي من دور المجموعات.

إذ حل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف.

بعدما فاز على الجزائر بثنائية نظيفة، وتعادل إيجابيًا مع إسبانيا (1-1).

ولكن خسر من أمام فرنسا “متصدرة الترتيب” بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات تركيا والمغرب

على صعيد المواجهات التاريخية بين المغرب وتركيا ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، فقد جمعت المنتخبين مواجهتين في إطار بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط.

جاءت المواجهة الأولى، في نهائي دورة 1983 في الدار البيضاء المغربية.

وانتهت بفوز أسود الأطلسي بثلاثية نظيفة، وتوج المنتخب المغربي حينها بالميدالية الذهبية.

أما المواجهة الثانية، فكانت في نهائي دورة مرسين التركية 2013 .

وفاز حينها المغاربة بالميدالية الذهبية، بعد انتهاء اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، إثر التعادل الإيجابي في المباراة (2-2).

موعد مباراة تركيا والمغرب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء تحديد المركز الثالث في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 ، مساء الإثنين، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية وتركيا، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت المغرب، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتتش.

وحول حكم مباراة المغرب وتركيا ، فلم تعلن اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 ( Oran 2022 ) عن الإدارة التحكيمية للقمة.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث اللقاء، إضافة إلى قناة الرابعة (الثقافية) Athaqafia HD المغربية.

وبشأن معلق مباراة المغرب وتركيا ، فمن غير المعلوم حتى كتابة تلك السطور عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع الكواليس والأخبار والتفاصيل عن موعد مباراة المغرب وتركيا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب وتركيا .