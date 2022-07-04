نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج يعرفك على من يقرأ حالتك على الواتساب حتى وإذا كان خفيًا في المقال التالي
برنامج معرفة من قرأ حالة الواتساب، تطبيق واتس آب من أشهر التطبيقات المعروفة ضمن برامج التواصل الاجتماعي الآمنة كليًا على جميع مستخدميه حيث يتمتع بدرجة عالية من الخصوصية وليس كما يشاع عنه بالإطلاع على بيانات المستخدمين كما أن التطبيق له مزايا أخرى جانبية تجعله هو رقم واحد بالنسبة للعديد من الأفراد حول العالم من أجل التواصل مع غيرهم، ويوفر ميزة إخفاء قراءة الرسائل وقراءة حالات الواتساب لهذا البعض منا ينتابه الفضول من حيث من قام بالاطلاع على حالة الواتساب الخاصة به حتى وإذا كان مفعلًا لخاصية إخفاء قراءة حالة الواتساب فهل يمكن ذلك؟
التعرف على مطلعي حالات الواتساب في حالة الإخفاء
الكثير من أصدقائنا يفعل خاصية إخفاء قراءة حالة الواتساب وقراءة الرسائل وفي نفس الوقت يمكنهم أن يطلعوا على حالة الواتساب الخاصة بنا ولكن دون أن ندري وتعتبر تلك من مزايا تطبيق واتساب بالنسبة لبعض المستخدمين ومن ناحية أخرى هي مصدر إزعاج لمن يتعرضوا لهؤلاء الأشخاص، لهذا وجدت عدة تطبيقات أخرى تساعدك على معرفة من قام برؤية حالة الواتساب حتى إذا كان مفعلًا لخدمة تعطيل رؤية حالة واتساب وتلك البرامج منها ما هو مخصص لكل فئة من فئات الهواتف مثل الأندرويد والأيفون ومنها ما هو متاح لجميع الأنواع.
برنامج Whats tracker لمعرفة من رأى حالة الواتساب
من البرامج الشائعة من أجل معرفة الأشخاص الذين اطلعوا على حالة الواتساب الخاصة بك في التطبيق وهناك بعض الشروط التي يضعها هذا البرنامج وهي:
- تحميل التطبيق وتفعيله أثناء وجود تطبيق واتساب على الهاتف.
- فتح تطبيق واتس تريكر لفتح تطبيق واتساب من خلاله.
- تفعيل خدمة إظهار حالة الظهور للجميع.
- الطرف الآخر مفعلًا لخدمة إخفاء الظهور للتمكن من معرفة حقيقة رؤيته لحالة الواتساب.
تحميل تطبيق Whats tracker على الهاتف
للاستمتاع بما يقدمه التطبيق من مزايا مختلفة إليكم طريقة تحميله على الجوال:
- الذهاب الى صفحة تنزيل برنامج Whats tracker من الرابط
- السماح بجميع الأذونات المطلوبة والموافقة على كافة الشروط.
- كتابة المعلومات المطلوبة من التطبيق لاستكمال التسجيل وعندما ينتهي المستخدم ينقر Visited.
- ومن ثم استخدام البرنامج بالطريقة السابق شرحها.
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