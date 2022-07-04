نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش بجودة عالية للأطفال على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش بجودة عالية فهي واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، فهي تعمل على تقديم برامج الأطفال المتنوعة وعرض الأغاني والأناشيد المحببة لدي الأطفال، ولذلك أصبح الكثيرين اليوم يبحثون عن تردد قناة كراميش على النايل سات، ولذلك سنوضح لكم الآن ومن خلال هذا المقال تردد قناة كراميش وبجودة عالية على الناسل سات.

تردد قناة كراميش على النايل سات بجودة عالية

سنوضح لكم تردد القناة الخاص بجمهورية مصر العربية وذلك على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة كراميش للأطفال

اشتهرت في البلدان العربية ببرامجها المتنوعة المقدمة للأطفال، فالقناة تهتم بالبرامج التربوية، بالإضفة لتقديمها أشهر الأغاني المحببة لدي الأطفال والتي يقدمها أشهر المطربين وهم عبد القادر صباحي، مجاهد هشام، موسي مصطفي، محمد العدوي، أحمد المنصوري.

أشهر برامج قناة كراميش للأطفال

من أهم وأشهر البرامج المقدمة على قناة كراميش هو:

برنامج seebeck : وهو برنامج كوميدي ساخر، يقوم فيه المقدم بإجراء مكالمة صوتية للقيام بمقلب ساخر وذلك لتسلية الأطفال وترفيههم، وذلك يعد من افضل البارمج المقدمة على القناة.

: وهو برنامج كوميدي ساخر، يقوم فيه المقدم بإجراء مكالمة صوتية للقيام بمقلب ساخر وذلك لتسلية الأطفال وترفيههم، وذلك يعد من افضل البارمج المقدمة على القناة. برنامج نجمك : يبدأ في الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراَ.

: يبدأ في الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراَ. برنامج هادئ: وهو برنامج قائم على المنافسة بين الأطفال في اللعب ويهدف لخلق روح تنافسية بين الأطفال.

طريقة تنزيل تردد قناة كراميش بجودة عالية على التليفزيون

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم اتباعها لتنزيل تردد قناة كراميش للأطفال:

من جهاز التحكم عن بعد “الريموت” افتح قائمة الاستقبال وذلك بالضغط على “home”.

اختار الاعدادات العامة واضغط عليها.

اختار البحث المقدم عن القنوات.

أدخل التردد الخاص بقناة كراميش.

الضغط على أيقونة التنزيل.

وبذلك تكون قد نجحت فى تنزيل قناة كراميش للأطفال على جهاز التليفزيون.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح تردد قناة كراميش للأطفال وبجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات، بالإضافة إلى توضيح أشهر وأهم البرامج المقدمة على القناة، وطريقة تنزيل القناة على الجهاز، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائماً.