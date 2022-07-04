السعودية: تأشيرة السياحة لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة السياحة السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تسمح لصاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات فى المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج أثناء وجود السائح فى المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذى تحدده وزارة الحج والعمرة.





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