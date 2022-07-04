ماكرون يجرى تعديلاً على حكومته بعد خسارة الأغلبية البرلمانية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تعديلاً وزاريًا طفيفًا، اليوم الإثنين، بعدما خسر حزبه الأغلبية المطلقة فى البرلمان الشهر الماضى، فى إشارة إلى إخفاقه فى إقناع رموز المعارضة المهمة بالانضمام لائتلافه.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد أبقى ماكرون على وزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا فى مناصبهم. فيما ستحل لوران بون، محل كليمينت بون فى منصب الوزيرة المفوضة لأوروبا، وهى خبيرة اقتصادية فى العديد من المؤسسات المالية بباريس ولندن، وكانت كبيرة خبراء الاقتصاد فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومستشارا اقتصاديا للرئيس الاشتراكى السابق فرانسوا هولاند خلال أزمة ديون منطقة اليورو. كما قرر ماكرون الإبقاء على إليزابيت بورن رئيسةً للوزراء. وعين وزير الصحة الفرنسى السابق أوليفييه فيران، متحدثا باسم الحكومة، ليحل محل أوليفيا جريجوار، والتى ستنضم إلى وزارة الاقتصاد، لتكون مسؤولة عن الشركات الصغرى والمتوسطة، والتجارة والسياحة.

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