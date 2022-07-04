جدة - نرمين السيد - وأكدت الدفاع الروسية، فى بيان لها، تدمير تسعة مراكز قيادة، بما فيها اللواء المحمول الجوى فى مدينة سيفيريسك التابع لدونستيك، وتدمير خمس وحدات لراجمات الصواريخ، من بينها بطارية جراد، وتدمير خمسة مستودعات للذخيرة، ونحو 80 موقعا للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة وثمانى مسيرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: كييف فقدت السيطرة على 4 ألوية فى دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.