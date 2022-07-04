نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم القومي الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول عبر موقع بوابة التعليم الفني صناعة وزراعة وفنادق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرقم القومي الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني صناعة وزراعة وفنادق الان نقدمها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث على جوجل متزايدة بشكل رهيب بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج المخصصة حيث من المقرر على ان تكون معلنة بعد قليل على موقع بوابة التعليم الفني على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عليها اون لاين وذلك بالنسبة لطلاب شعبة صناعة او زراعة او تجاري او زراعي او فندقي، حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعتماد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بنسبة نجاح جاءت مرتفعة بالنسبة لطلاب الثلاث سنوات أو الخمسة سنوات حيث سيصبح اليوم الموافق 3 يوليو 2022 موعدنا مع طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على شكل نستعرض نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية حيث يرغب نحو 830 الف طالب وطالبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

في خطوات بسيطة سيصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من خلال موقع بوابة التعليم الفني في جميع المحافظات المصرية وذلك بشكل وبصورة الكترونية جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة التعليم الفني

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تحديد النظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات

البدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الجلوس الخاص بك بالايقونة المخصصة لها

تسجيل اسمك الرباعي الأيقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابعة اليك او المدرسة التابعة اليك الأيقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح أمام جميع الطلاب

على ان يصبح بامكانكم ايضاً مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية حتى نساعدكم على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج اون لاين

تم الاعلان رسمياً عن امكانية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة التعليم الفني بواسطة الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي، حيث اصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر بوابة التعليم الفني او من خلال التوجه صباح يوم الغد للاستلام نتيجة الدبلومات الفنية من داخل المدارس الفنية على مستوي الجمهورية