نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الان” الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول عبر موقع بوابة التعليم الفني بنسبة نجاح 68% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني حيث قد اعتمد معالي الدكتور طارق شوقي نتائج الدبلومات الفنية بالنسبة لسكان جميع المحافظات المصرية حيث قد ظهرت نتائج الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 68% بعدما رسب 34 الف طالب وطالبة بينما سيكون أمام فرصة الالتحاق على اختبارات الدور الثاني هذا العام 27 ألف طالب وطالبة على ان يتم توجيه الدعوة أمام الطلاب والطالبات على الاعتماد على موقع بوابة التعليم الفنى لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة نوافيكم بها الآن فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثا عن كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول أصبح مطروح الآن أمام جميع الطلاب والطالبات بالنسبة لطلاب نظام صناعة او تجارة او زراعة او فندقي، حيث كثرت عمليات بحث جوجل بحثاً عن طريقة الوصول الى تلك النتائج بعدما تم اعتمادها رسميا من قبل معالي الدكتور طارق شوقي بنسبة نجاح مرتفعة هذا العام بالنسبة لطلاب نظام ثلاث سنوات أو طلاب نظام الخمس سنوات، على شهد عمليات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاً عن رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الذي أصبح مفعل الان امام جميع الطلاب والطالبات بعد إعلان اعتماد نسب نجاح نتائج الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية، عليه نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول

الان نوافيكم ونتابع أمام حضراتكم كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول فى كل المحافظات المصرية على شكل وبصورة الكترونية فى كل المحافظات المصرية على النحو التالي:-

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني

اختيار ايقونة نتائج الدبلومات الفنية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج التي قد تم التاكيد بصورة رسمية على طرح امكانيات الاستعلام عليها اون لاين فى جميع المحافظات المصرية من خلال موقع بوابة التعليم الفني بالاسم الرباعي ورقم الجلوس

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول بامكانكم اجراء الاستعلام عليها من خلال موقع بوابة التعليم الفني اون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع البوابة واجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس بعد الانتهاء من عمليات اعتماد ظهورها مساء يوم الامس فى كل المديريات التعليمية الموجودة على مستوي الجمهورية