نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 اعرف نتيجة دبلوم صنايع وتجاري وزراعي برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022، مازال محرك البحث “جوجل” يشهد معدل بحث مرتفع جدا حول رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 بعدما كشف النقاب عن النتيجة خلال الساعات الماضية، حيث قام السيد الوزير باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 قبل حلول عيد الاضحى وفقا للتوقعات، ليتمكن كل الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم وتزول عنهم حالة القلق والتوتر التي كانت تسيطر عليهم الفترة الماضية، وستشرح لكم أسرة موقعكم “ثقفني” طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات لتكون نتيجتك بين يديك خلال دقائق.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022

وقد عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 كعادة كل عام ليتم الاستعلام عن النتيجة الكترونيا دون الانتظار للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، حيث قام السيد الوزير طارق شوقي عصر اليوم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 كل التخصصات “تجارة، صنايع، زراعي” لنظامي 3 و5 سنوات، موضحة أنه سيتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة ليتم الاستعلام عنها خلال دقيقة واحدة، علما بأن الموقع قد لايعمل بكفاءة نظرا للضغط عليه، وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فقط اتبع الخطوات التالية:

الآن قم بالدخول إلى بوابة التعليم الفني.

الآن انتقل إلى القسم الخاص نتيجة الدبلومات الفنية.

للحصول على درجاتك قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الآن قم باختيار شعبتك والنظام التعليمي.

بعد ذلك اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر الآن درجاتك في كل المواد.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وخلال الأيام القادمة وبعد الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيتم الاعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بكافة الجامعات المصرية حتى يتعرف كل طالب على الكليات المناسبة لمجموعه حتى يختار من بينها ويقدم أوراقه إليها، ومن بين تلك الكليات “التجارة والهندسة والزراعة”، وسيتم اعلان التنسيق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التي لم تنتهي بعد، وكان السيد الوزير قد أعلن قائمة الطلاب اوائل الدبلومات الفنية التي ظهر فيها اكتساح واضح للبنات على البنين، ومن المقرر تكريمهم قريبا، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022 قد تم اتاحتها عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات في كل المواد بسهولة، وأفادت أن تنسيق الدبلومات الفنية سيتم الاعلان عنه خلال الأشهر القادمة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال شهر أغسطس القادم كما هو متوقع.

لا يزال البحث مستمر حول نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2022 التي تم اعتمادها مساء الاحد الموافق الثالث من شهر يوليو بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبداية من صباح غدا الثلاثاء يمكن لأي طالب التقدم بطلب تظلم على نتيجة أي مادة من خلال اتباع الاجراءات التي أوضحتها الوزارة خلال وقتا سابق، بعد دفع رسوم 100 جنيه للمادة.