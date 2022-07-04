نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة ابوظبي الرياضية الجديدة 2022 علي النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ابوظبي الرياضية الجديدة 2022 على النايل سات والعرب سات قناة ابو ظبي يعتبر من أحد قنوات المفتوحة التي تجذب عدد كثير من المشاهدين والمحبين للرياضة فهي من أشهر القنوات الرياضية التي تقدم المباريات الحصرية عبر شاشتها وايضا البرامج الرياضية التي تستضيف أكبر النقاد في عالم رياضة كرة القدم في الوطن العربي للتحليل والتعقيب على المباراة والاستديوهات التحليلية التي تقوم بتحليل المباراة، واعادتها لكي يستمتع المشاهد المشاهد بمشاهدتها مرة أخرى لذلك سوف نعرض التردد الخاص بها حتى يتمكن جميع عشاق الرياضة من متابعة المباريات والبرامج عليها وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022

تتمتع قناة أبو ظبي الرياضية بتحقيق نسب مشاهدة عالية منذ بداية بث القناة فهي تتمتع بجودة عالية وتحرص على التجديد والتطوير في التردد الخاص بها حتى يستطيع المشاهد أن يخوض تجربة دون حدوث أي تقطيع أو تشويش على التردد لذلك فهي تحتل مكانة بين القنوات الفضائية وخاصة الرياضية ويكون التردد الخاص بها على النحو التالي

اسم القناة Abu Dhabi Sports 1

القمر الصناعي على النايل سات

التردد 11,526

معدل الترميز 6/5

معامل تصحيح الخطا 27,500

تردد قناة ابوظبي الرياضية علي العرب سات

ويكون تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات هو

اسم القناة Abu Dhabi Sports 1

القمر الصناعي على النايل سات

التردد 11,804

معدل الترميز 3/4

معامل تصحيح الخطا 27,500

بينما يأتي القناة الرياضية أبو ظبي اثنين بالترددات التالية

اسم القناة Abu Dhabi Sports 2

القمر الصناعي على النايل سات

تردد 11,526

معدل الترميز سته على خمسه

معامل تصحيح الخطا 27,500

وقناة أبو ظبي 3 يكون ترددها على النحو التالي

اسم القناة Abu Dhabi Sports

القمر الصناعي على النايل سات

التردد 11,560

معدل الترميز 3/4

معامل تصحيح الخطا 27,500

قناة ابو ظبي الرياضية

تحرص قناه ابو ظبي الرياضية على تقديم كل ما هو ممتع ورائع في الرياضات ولا تقتصر على المباريات فقط بل انها تقدم رياضات الأخرى من كرة السلة وكرة اليد وغيرها من رياضة المختلفه والمتنوعه التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص في العديد من الدول دون تحصيل أي رسوم أو الاشتراك وايضا تبث البرامج والمباريات طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم دون توقف لكي يستمتع الجميع بها ويشاهدها.