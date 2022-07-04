نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة ابوظبي الرياضية الجديدة 2022 علي النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ابوظبي الرياضية الجديدة 2022 على النايل سات والعرب سات قناة ابو ظبي يعتبر من أحد قنوات المفتوحة التي تجذب عدد كثير من المشاهدين والمحبين للرياضة فهي من أشهر القنوات الرياضية التي تقدم المباريات الحصرية عبر شاشتها وايضا البرامج الرياضية التي تستضيف أكبر النقاد في عالم رياضة كرة القدم في الوطن العربي للتحليل والتعقيب على المباراة والاستديوهات التحليلية التي تقوم بتحليل المباراة، واعادتها لكي يستمتع المشاهد المشاهد بمشاهدتها مرة أخرى لذلك سوف نعرض التردد الخاص بها حتى يتمكن جميع عشاق الرياضة من متابعة المباريات والبرامج عليها وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
تردد قناة ابوظبي الرياضية 2022
تتمتع قناة أبو ظبي الرياضية بتحقيق نسب مشاهدة عالية منذ بداية بث القناة فهي تتمتع بجودة عالية وتحرص على التجديد والتطوير في التردد الخاص بها حتى يستطيع المشاهد أن يخوض تجربة دون حدوث أي تقطيع أو تشويش على التردد لذلك فهي تحتل مكانة بين القنوات الفضائية وخاصة الرياضية ويكون التردد الخاص بها على النحو التالي
- اسم القناة Abu Dhabi Sports 1
- القمر الصناعي على النايل سات
- التردد 11,526
- معدل الترميز 6/5
- معامل تصحيح الخطا 27,500
تردد قناة ابوظبي الرياضية علي العرب سات
ويكون تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات هو
- اسم القناة Abu Dhabi Sports 1
- القمر الصناعي على النايل سات
- التردد 11,804
- معدل الترميز 3/4
- معامل تصحيح الخطا 27,500
بينما يأتي القناة الرياضية أبو ظبي اثنين بالترددات التالية
- اسم القناة Abu Dhabi Sports 2
- القمر الصناعي على النايل سات
- تردد 11,526
- معدل الترميز سته على خمسه
- معامل تصحيح الخطا 27,500
وقناة أبو ظبي 3 يكون ترددها على النحو التالي
- اسم القناة Abu Dhabi Sports
- القمر الصناعي على النايل سات
- التردد 11,560
- معدل الترميز 3/4
- معامل تصحيح الخطا 27,500
قناة ابو ظبي الرياضية
تحرص قناه ابو ظبي الرياضية على تقديم كل ما هو ممتع ورائع في الرياضات ولا تقتصر على المباريات فقط بل انها تقدم رياضات الأخرى من كرة السلة وكرة اليد وغيرها من رياضة المختلفه والمتنوعه التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص في العديد من الدول دون تحصيل أي رسوم أو الاشتراك وايضا تبث البرامج والمباريات طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم دون توقف لكي يستمتع الجميع بها ويشاهدها.
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