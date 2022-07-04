نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان …. نتائج الدبلومات الفنية برابط شغال من موقع بوابة التعليم الفني 3 سنوات و 5 سنوات جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلومات الفنية 2022 برابط شغال على موقع بوابة التعليم الفني حيث قد اعتمد معالي الدكتور طارق شوقي بعد طول انتظار نسبة نجاح نتائج الدبلومات الفنية الرسمية بنسبة قد تجاوزت حد 68% بالنسبة لطلاب الثلاث سنوات وبنسبة تجاوزت 80% بالنسبة بالنسبة لطلاب الخمس سنوات علي ان يبدأ البحث بالتزايد الى حد كبير وبصورة ملحوظة تجاه اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عليها اون لاين على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول اليوم قد اعتمد عليها نسب نجاح الطلاب والطالبات بنسبة نجاح تجاوزت حد 68% وذلك بالنسبة لطلاب الثلاث سنوات وبنسبة تجاوزت حد 85% بالنسبة لطلاب خمسة سنوات وبنسبة ايضاً تجاوزت حد 70% بالنسبة لطلاب التكنولوجية التطبيقية، على ان يصبح بامكانك اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع بوابة التعليم الفني، حيث قد أكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان الوزارة سترسل نتائج الطلاب بالكامل الى كل مديرية التربية والتعليم سواء لطلاب ثلاث سنوات او خمسة سنوات استعداداً على ان تكون نتائج الطلاب كذلك معلنة داخل المدارس بداية من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الرابع من يوليو ولهذا الامر نستعرض الان ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

الان نقدم امام حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية اون لاين وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفنى اون لاين وذلك على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع بوابة التعليم الفني

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

تحديد النظام ان كانت نظام ثلاث سنوات أو خمسة سنوات

تحديد القسم ان كان صناعة أو زراعة أو فندقي

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج بنجاح

لايزال عمليات بحث جوجل متزايدة الى حد كبير بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية التي بامكانكم الحصول عليها من خلال موقع بوابة التعليم الفني فور الدخول على الموقع واجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تعبئة جميع البيانات التي جاءت مطلوبة على الحصول على تلك النتائج حتي تكون امامكم فور النقر على ايقونة عرض النتيجة

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

بعد طول انتظار اصبحت نتيجة الدبلومات الفنية الان معلنة فى جميع المحافظات المصرية بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني بالاسم الرباعي ورقم الجلوس، هذا وسوف يصبح بامكان ايضاً الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية والحصول عليها من داخل المدارس الفنية اعتباراً من صباح يوم الغد

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول

نتائج اتمام شهادة الدبلومات الفنية الان اصبحت معتمدة للاجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني، حيث لازالت عمليات البحث على جوجل متزايدة بشكل كبير للغاية بحثاً عن خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من المنزل بامكانكم الحصول عليها اون لاين فى كل المحافظات المصرية