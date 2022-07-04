السعودية تعلن جاهزية قواتها لتأمين الحجاج

جدة - نرمين السيد - قال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامى، إن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم ضبط 63 حملة وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية.

وأضاف البسامى، خلال مؤتمر صحفى لقيادة قوات أمن الحج، أنه سيتم منع اى ممارسات سلبية تخل بالأمن فى الحج والمشاعر المقدسة، كذلك سيتم وضع طوق أمنى على كامل محيط المشاعر المقدسة لضبط المخالفين، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وتابع، بأن قوات أمن الحج جاهزة بكامل طاقاتها البشرية المدربة وقدراتها التقنية الحديثة لخدمة الحجاج، ولمواجهة ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وسيتم التعامل بأقصى درجات الحزم والقوة.