روسيا: تجميد أمريكا لأصول الدول «سرقة صريحة»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال لافروف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفنزويلى كارلوس فاريا: "لقد اتفقنا على أن الإجراءات الأمريكية لتجميد أصول الدول ذات السيادة، والمودعة فى الحسابات الخارجية، ليست سرقة صريحة بروح الغرب المتوحش، تستهدف أنظمة لا تعجبهم فحسب، لكنها أيضا انتهاك صارخ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين".

وأشار الوزير الروسى إلى أن موسكو وكاراكاس "تعرفان مدى جدية واشنطن فى محاولاتها التى لا تزال تقوم بها، لتقويض أسس الاقتصاد الفنزويلى".