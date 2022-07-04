روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها من بلغاريا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو سترد بالمثل على قيام بلغاريا بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، مشيرا إلى أنه فى الظروف الحالية لا تستطيع السفارة الروسية فى بلغاريا العمل بشكل طبيعى.





وقال لافروف: إنه "وفقا لتقدير وزارة الخارجية، فإن السفارة غير قادرة على مواصلة العمل بشكل طبيعى فى الوقت الحالى، بطبيعة الحال، سنرد بالمثل على زملائنا البلغاريين".

وعزا لافروف قرار طرد الدبلوماسيين الروس إلى ضغط واشنطن على صوفيا، مضيفا أن واشنطن تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية عند البلغار، وتدمير أسس العلاقات مع روسيا التى تم ترسيخها فى النضال المشترك من أجل الاستقلال، وفى العديد من المواقف الأخرى، بما فى ذلك التاريخ الحديث.

وكانت السلطات البلغارية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضى، طرد 70 دبلوماسيا وفنيا روسيا من البعثات الدبلوماسية.

وفى المقابل، طالبت السفارة الروسية بإلغاء هذا القرار غير القانونى وغير المبرر، محذرة من احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية البلغارية فى روسيا.