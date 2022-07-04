العالم اليوم - في الفضاء.. احتفال روسي بالسيطرة على لوغانسك

انتم الان تتابعون خبر في الفضاء.. احتفال روسي بالسيطرة على لوغانسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 04:26 مساءً - احتفل رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية، يوم الاثنين، بسيطرة روسيا على منطقة لوغانسك الواقعة في شرق أوكرانيا، في تحول مهم بالنسبة لموسكو في عملياتها العسكرية بأوكرانيا المجاورة.

ووصفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيطرة موسكو على منطقة لوغانسك "بيوم تحرير يستحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء".

ونشرت الوكالة صورا لرواد الفضاء أوليغ آرتمييف ودينيس ماتفييف وسيرغي كوراسكوف وهم مبتسمون يرفعون أعلام حلفاء روسيا في شرق أوكرانيا، جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا.

وكتبت الوكالة عبر تطبيق تيليغرام "إنه يوم طال انتظاره، يوم ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوغانسك منذ ثمانية أعوام".

وكانت روسيا أعلنت، يوم الأحد، أن قوات روسية وقوات انفصالية سيطرت بالكامل على منطقة لوغانسك بعد انتزاعها ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى في لوغانسك.

وقالت أوكرانيا التي تعهدت باستعادة الأراضي التي فقدتها إن قواتها انسحبت من آخر معقل لها في المنطقة حفاظا على حياة الجنود.

وأضافت كييف أن قواتها ستعيد تجميع صفوفها مجددا لشن هجوم مضاد بمساعدة الأسلحة الغربية طويلة المدى.