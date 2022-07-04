أستراليا تشيد بالرئيس الأوكرانى: تحلى بالشجاعة فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيز، إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، تحلى بالشجاعة والقيادة فى مواجهة ما وصفه "بالهجوم الروسى الوحشى وغير القانونى لأوكرانيا".





وكتب ألبانيز - فى تغريدة له على منصة "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- قائلا "لقد أظهر الرئيس زيلينسكى الشجاعة والقيادة التى ترمز إلى شعبه فى مواجهة الهجوم الروسى الوحشى وغير القانوني، وتبعث زيارتى لأوكرانيا برسالة واضحة مفادها أن الدول الديمقراطية مثل أستراليا ستقف إلى جانب الشعب الأوكرانى فى أوقات الحاجة"، على حسب قوله. وكان رئيس الوزراء الأسترالى، قد قام بزيارة إلى كييف، كما زار مناطق بوتشا وإيربين وهوستوميل، فى العاصمة كييف وأجرى محادثات مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى.

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