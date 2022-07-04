اشتية يشجب استخدام جثامين الشهداء الفلسطينيين فى كليات طب إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن أن جثامين الشهداء الفلسطينيين محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وتستخدم فى مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية.





وقال اشتية، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى لحكومته بمدينة رام الله، اليوم، إن سلطات الاحتلال تزيد من "آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين فى مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية"، مشددًا على أن ذلك "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية".

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطينى الجامعات العالمية بـ "مقاطعة تلك الجامعات الإسرائيلية المتورطة فى احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفورى عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كى يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم".

ووفقًا لما أعلنته السلطة الفلسطينية، تحتجز إسرائيل جثامين 105 شهداء فلسطينيين فى الثلاجات، إضافة إلى 256 شهيدا فى مقابر الأرقام، من بينهم تسعة أطفال وثلاث إناث، وثمانية أسرى توفوا فى سجونها.