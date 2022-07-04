تصريح جديد من زيلينسكى بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الإثنين، إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".





وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدى ليس فقط فى ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع فى روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شيء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، إن روسيا لا يمكن عزلها فهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم ولديها العديد من الأصدقاء فيه.

وقال ميشوستين فى الجلسة العامة لمعرض "إنوبروم" المنعقد حاليا فى مدينة يكاترينبورج الروسية: "لدينا العديد من الأصدقاء فى العالم، ونقدر ونحترم الجميع.. لافتا إلى أنه لا يمكن عزل روسيا فهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره.

ولفت إلى أن العقوبات على روسيا، غيرت النظام الحالى جذريا، ما يتطلب من موسكو بناء سيادتها التكنولوجية فى وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك تراجع فى قطاعات معينة من الاقتصاد الروسى لكن التراجع لم يصل إلى مستوى حرج.

وتابع: أنه لا يزال الاقتصاد الروسى فى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5% على مدى 5 أشهر، فيما زاد الإنتاج الصناعى بنسبة 3% تقريبا.

وأشار إلى روسيا تحتاج إلى أسطول سفن قوى، مؤكدا أنه يجب أن ينتقل الاقتصاد الروسى إلى النموذج الرائد، إذ يجب تطوير السوق المحلية وزيادة الصادرات.