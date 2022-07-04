هجوم كوبنهاجن.. شرطة الدنمارك تعلن تفاصيل جديدة

جدة - نرمين السيد - قال كبير مفتشى شرطة كوبنهاجن، سيورين توماسين، إن "من بين ضحايا حادث إطلاق النار الذى وقع أمس الأحد فى المركز التجارى (فيلدس) بالمدينة، مواطن روسى يعيش فى الدنمارك"، مضيفا أن الحادث أسفر عن مقتل دنماركى بالغ من العمر 17 عاما ودنماركية بالغة من العمر 17 عاما، ورجل بالغ من العمر 47 عاما يحمل الجنسية الروسية ويقيم بشكل دائم فى الدنمارك. كما تمت إصابة 4 أشخاص وهم دنماركيان وسويديان.

وكانت السلطات الدنماركية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، وقوع إطلاق نار فى مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن، أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن، إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجارى بعد تقارير عن إطلاق النار، حيث نصح رجال الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء فى أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.