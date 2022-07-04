جيش الاحتلال يخطط لبناء جدار فاصل على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "i24" الإلكترونى عن الهيئة العبرية، فإن هذا مخطط بناء الجدار يأتى ردًا على كونها مصدر خطر على إسرائيل، زاعمًا أنه يمكن "للإرهابيين المرور عبرها، وبالتالى من المستحيل إقامة سياج بسيط يمكن قطعه بقاطع".

وذكر الموقع أن سكان المطلة عارضوا إقامة جدار عازل، لكونه يحجب المناظر الطبيعية حول المدينة، ويضر بطابعها ويؤثر سلبًا على السياحة فيها". وقال السكان: "الجدار الذى يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار لن يمنع مرور الإرهابيين.. وسيكون الجدار أمام أعيننا، وسنرى جدارًا، وسيضر بنوعية حياتنا".

ووفقًا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، تم الكشف عن مخطط بناء الجدار خلال اجتماع بين قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلى، أمير برعام، وسكان محليين من المطلة. ووفقا للتوقعات العسكرية، "يجب بناء الجدار فى غضون خمس سنوات، من البحر إلى جبل دوف، حيث تم بالفعل بناء جزء من الجدار إلى الغرب من المنطقة.