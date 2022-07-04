أفغانستان: مجهولون يطلقون النار على سيارة لطالبان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم إدارة الأمن فى إقليم هيرات الواقع غربى أفغانستان، اليوم الإثنين، إن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على سيارة تقل أفرادا تابعين للفيلق رقم 207، فى مدينة هيرات، صباح اليوم.





وحسبما نقلت قناة وكالة "طلوع نيوز"، قال المتحدث محمد شاه رسولى، إن أحد المهاجمين تم قتله، دون ذكر المزيد من التفاصيل. إلا أن مسؤولين محليين قالوا إن هناك شخصين تابعين لقوات طالبان قتلا فى الهجوم. فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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