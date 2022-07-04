العالم اليوم - رسميا.. تريزيغيه يعود إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. تريزيغيه يعود إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:19 مساءً - أعلن طرابزون سبور التركي، انضمام الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" للنادي، ليعود بذلك إلى الدوري التركي رسميا، بعد أن لعب في صفوف "أستون فيلا" الإنجليزي.

ونشر طرابزون سبور في حسابه على تويتر، مقطع فيديو يظهر اللاعب المصري وهو يرتدي القميص 88، ثم يوقع اسمه بطريقة فنية، مرفقا ذلك بتعليق "بإمضاء: تريزيغيه. أهلا وسهلا بك في الفريق البطل محمود تريزيغيه".

من جانبه، أصدر أستون فيلا بيانا قال فيه: "بإمكان أستون فيلا التأكيد أن تريزيغيه أكمل انتقاله الدائم إلى طرابزون سبور"، من دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، شاكرا تريزيغيه على "خدماته في النادي"، متمنيا له "كل التوفيق في مسيرته المستقبلية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووصل ابن الـ27 عاما، الأحد، إلى إسطنبول لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع على العقد، الذي أشارت تقارير إعلامية أن مدته 4 مواسم.

وسبق لنجم الأهلي المصري السابق، أن لعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 مع قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي، الذي تخلى عنه نهائيا في الموسم التالي لصالح الفريق التركي.

وبعدما أمضى موسم 2018-2019 مع قاسم باشا، الذي خاض معه بالمجمل 65 مباراة في الدوري خلال فترتيه معه، مسجلا 22 هدفا و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات، انتقل إلى أستون فيلا في صيف 2019.

وبقي تريزيغيه في صفوف النادي الإنجليزي حتى منتصف الموسم المنصرم، حين انضم لباشاك شهير على سبيل الإعارة، حيث سجل 6 أهداف في 10 مباريات.