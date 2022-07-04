العالم اليوم - لافروف يحمّل زيلينسكي مسؤولية إرباك تصدير الحبوب من أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر لافروف يحمّل زيلينسكي مسؤولية إرباك تصدير الحبوب من أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:19 مساءً - ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، باللوم على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تعثر تصدير الحبوب من البلاد، متهما إياه برفض فك الألغام من الموانئ الأوكرانية، بينما تؤكد موسكو تعاونها لأجل تخفيف أزمة الغذاء في العالم.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، أن هناك محاولات من أجل استحداث آلية جديدة لنقل الحبوب "لكن يجب ألا يسيطر عليها حلف الناتو".

وتعطلت صادرات أوكرانيا من الحبوب، بشكل كبير، إثر سيطرة روسيا على موانئ في جنوب البلاد، بعد إطلاق عمليات عسكرية واسعة في 24 من فبراير الماضي.

ويتهم الغرب موسكو بتأجيج أزمة غذاء في العالم، بينما تقول روسيا إنها غير مسؤولة عن تردي الوضع وتعطل الإمدادات.

وقال لافروف إنه لا وجود لمشاكل في نقل الحبوب، مردفا أن العقوبات الغربية هي التي تعرقل وصول الشحنات إلى وجهتها.

وفي وقت سابق، أكدت روسيا أنها جاهزة للعمل مع منظمة الأمم المتحدة لأجل مواجهة أزمة نقص الغذاء، مضيفة أنها حريصة على الوفاء بالتزاماتها في في تصدير الأغذية والأسمدة.

وعلى صعيد آخر، اتهم لافروف الغرب باستهداف الصحفيين الروس ومنعهم من إيصال المعلومات ونقل الحقيقة والرأي الآخر.

واتهم وزير الخارجية الروسي الاتحاد الأوروبي باتخاذه قرارات تتعارض مع معايير الحرية التي ينادي بها.