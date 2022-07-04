نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائجنا: نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط، يبحث العديد من الطلاب في جميع محافظات العراق عن رابط نتائج الجولة الأولى من الصف الثالث المتوسط ​​من خلال نتائجنا من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في محافظة النجف، بعد أن نشر الموقع الرسمي نتائجنا آخر التحديثات حول 80٪ من عمليات التصحيح ونشر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة في محافظات العراق وسوف يتم نشر النتائج كاملة فور الإنتهاء من تصحيحها لذا فمن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول

ينتظر الطلاب نتائج الدور الأول من الصف الثالث المتوسط ​​2022 ويقومون بتحميل ملف pdf تدريجيًا في جميع المحافظات حيث يتم رفع نتائج المعدل الثالث لمحافظة النجف الاشرف الدور الاول بشكل كامل عبر موقعنا الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وسنطلعكم على كل ما هو جديد عنها موضحين كيف وكيف تحصلون عليها أو تحميل ملف pdf كامل لنتائج جميع المحافظات مثل الانبار وبابل وبغداد والبصرة.

ولا يزال طلاب الصف الثالث المتوسط ​​ينتظرون قرار وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج المعدل الثالث للدور الأول عام 2022 من خلال موقع نتائجنا أو الموقع بالنتائج الناجحة بالإضافة إلى النتائج ومن المفترض أن يتم رفع نتائج المتوسط ​​الثالث في الأيام القليلة المقبلة.

محافظات ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

محافظة بغداد و محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، نتائج السادس محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين، السليمانية، واسط.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 pdf

سنضع بين يديك أسهل الطرق لمعرفة والحصول على نتائج الثانوية العامة 2022 من خلال رابط موقع النتائج الخاص بنا من موقع وزارة التربية والتعليم، والموضح في الخطوات التالية: