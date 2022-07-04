نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش طلاق تانى سبع شروط هامة جدا لوقوع الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية الجديد أطلع عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن أخر المستجدات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الذي قامت الحكومة بالتقدم له، وكان ذلك لمجلس النواب، ومن أهم الأمور التي تم مناقشتها هو شروط انتهاء العقد بين الزوجين، وتم تحديث قانون الأحوال الشخصية على أساس هذه المستجدات، ولذلك سوف نوضح لكم أبرز الشروط التي تم الإعلان عنها بعد انتهاء هذه الجلسة.

شروط انتهاء الزواج

من أبرز الشروط التي تم وضعها حتى ينتهي الزواج بين الزوجين، وهذه الشروط هي:

حيث أن المادة رقم 44 والتي تكون من مشروع القانون وضحت أن عقد الزواج سوف ينتهي بالطلاق أو بالخلع أو في حالة الوفاة أو التفريق بين الزوجين.

كما أنه في كل الأحوال الرجعة لاتكون إلا من حق الزوج ولا يجب بأي شكل من الأشكال أن يوكل غيره في أمور الطلاق أو الأمور المتعلقة به، إلا في حال وجود وكالة رسمية في هذه الأمور ويكون مدتها سنتين.

كما أنه من أبرز الشروط الموضحة أنه لكي يقع الطلاق لا بد أن يكون الزواج شخص عاقل مختار، واعيا لكل ما يقوله ولديه فكرة عن نتائج مايقوله.

كما أنه لا بد أن يكون الطلاق مقصود وليس بنية اليمين على فعل شئ.

كما أنه لكي يقع الطلاق لا بد أن يكون واضح وصريح ولا يوجد به أي نوع من أنواع الكناية.

كما أنه لكي يقع الطلاق لا بد أن يكون واضح وصريح ولا يوجد به أي نوع من أنواع الكناية. حيث أنه ربما يقع الطلاق من شخص عاجز عن الكلام وذلك بالكتابة، كما أنه في حالات الإشارة المفهومة لكل الأفراد فإنه يقع الطلاق في هذه الحالة.

كما أنه كان من أبرز الشروط الموضحة أن تكون الزوجة في علاقة زواج ممتدة غير محددة بمدة.

وفي النهاية تكون هذه الشروط هي أبرز الشروط التي تم الإعلان عنها في قانون الأحوال المدنية.

كما نصت المادة 46 على أن شروط الطلاق أن الزوج حكيم ، له اختيار ، يعلم ما يقول ، ينوي أن يقول لفظ “طلاق” ، يعلم معناها ، وأن الطلاق قد تم ، وليس كطلاق حلف افعل أو اترك شيئًا في هذه الحالة ما لم يتم الحصول على الموافقة المطلقة ، فإن الشخص الذي لا يستطيع الكلام سوف يطلق سراحه ويكتب برموز واضحة.

شروط صحة العقد وبطلانه

أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا . أو زهنيا يؤثر على قراراته



أن يتم عقد الزواج بالرضا من طرف الزوج والزوجة وليس تحت اي ضغط .

أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد .

إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد .

إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية .

فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى .

يبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.

شروط الطلاق

الطلاق بلغة الطلاق أي: المغادرة والارسال كما هو معرّف في الشريعة هو الفسخ الكلي أو الجزئي لعقد النكاح وهو مباح بالقرآن الكريم والحديث الصحيح رسول الله – صلى الله عليه وسلم بإجماع علماء المسلمين ، وإن لم يكن لحاجة ماسة ، فهذا من الأمور غير المرغوبة ، فهو أمر يهم أكثر الأسرة العمود الفقري للمجتمع واللامبالاة تجاه الأسرة أو التنظيم الأسري يمكن أن يؤدي إلى اختلالات خطيرة في النظام الاجتماعي الإسلامي ويؤثر سلبًا على الأزواج والزوجات والأطفال ، لكن شرعيته تأتي من قلة المودة والرحمة بين الزوجين ، والطلاق في هذه الحالة هو رحمة لهم ، مما يوضح أن هذا المقال يتعلق بشروط الطلاق الإسلامي

نصائح للحياه الزوجية السعيدة

أن الحياه الزوجية اساسها التفاهم والاحترام هو الدعامة الأساسية للزواج الناجح ، لذا احترموا بعضكم البعض وأضفوا كلمات المجاملة واستخدموا كلمات التقدير ، مثل “شكرًا” ، “آسف” سيساعد هذا النهج على التقريب والتغلب على أي نقاشات استخدام كلمات مسيئة في حياتك لأنها تزعج شريكك وتسبب المزيد من المشاكل.

خاصة إذا فقد أحد الطرفين كل المشاعر الإيجابية تجاه الآخر ، حاول أن تفعل ذلك بالطريقة الأنسب ، بعيدًا عن التحديات والعناد. لا تستخدمه كحل أول أو كلمة عابرة في كل حجة ، لأنها ليست مهمة سهلة ، خاصة مع الأطفال.

تشمل هذه الحياة الأصدقاء المفضلين والنشاطات الاجتماعية والعمل، فإلزام الزوج بتخصيص كل وقت الفراغ لكِ أو العكس لا يعتبر صحيًّا، بل من الضروري قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو في ممارسة هواية مفضلة لكلٍّ من الزوجين.