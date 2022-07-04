epedu.gov.iq || رابط موقع وزارة التربية العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

رابط موقع وزارة التربية العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، وهو ما معد اهتمام الطلاب يزداد في هذا التوقيت لكي يتم استقبال الرابط الإلكتروني الذي فعلته وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة بشكلٍ إلكتروني، حيث أصدرت الوزارة بيان يتضمن أنه قد انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، ومن ثم قد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا طرحها إلكترونيا عبر الموقع المخصص لذلك، وسوف نستعرض الآن رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق، وذلك بدأت أعلنت الوزارة رسميا إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بهم ومن ثم العمل على رصد النتائج، حيث أكدت مصادر رسمية أن النتائج تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها وهي رصد النتائج والعمل على مراجعتها تمهيدا لإعلانها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح للطلاب هذا العام مرتفعة بناء على الإجراءات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم في أعمال التصحيح.

رابط موقع وزارة التربية العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

يمكن أن يتم استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق في جميع المحافظات بشكل عام إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك مباشرة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.