نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن “برقم الجلوس” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الأن على بوابة التعليم الفني (صنايع، تجارة، زراعة، فندقي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتكاثف عمليات البحث الآن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وخاصة بعد الاعلان عن اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، في يوم الإثنين الماضي، كما تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع بجميع التخصصات، وذلك بنسبة نجاح 90%، وتلقى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية اهتماما كبيرا من قبل الآلاف من الطلاب واولياءهم، إذ أنها تحدد مصيرهم فيما يخص استكمال التعليم الجامعي أو الاكتفاء لهذا القدر من التعليم، لذلك تتصدر النتيحة كافة محركات البحث الآن، وفي التقرير التالي نرصد بكم أهم التفاصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن توفير رابط خاص ليتمكن الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بشكل إلكتروني باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم فيما بعد، وتجدر الاشارة إلى أنه تمكن طلاب الدبلومات الفنية من اجتياز فترة الامتحانات في هدوء تام دون رصد أي مشاكل أو معوقات، وتم ذلك في لجان مؤمنة ومجهزة بشكل جيد من حيث تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وقد بدأت لجان الكونترول على الفور في تصحيح أوراق الامتحان وقد انتهت بالفعل من أعمال الرصد والمراجعة ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال ساعات قليلة.

الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات الزراعي والصناعي والتجاري، خلال ساعات قليلة وفقًا لما أكده الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، ومكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية؛

يجب الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم .

. ومن ثم اختيار فسم النتائج

ثم تحديد قسم الدبلومات الفنية الخاص بالطالب سواء كان زراعة أو صناعة أو تجارة أو غير ذلك.

يجب بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمدرسة والإدارة التابعين لها الطالب.

ومن ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم ورقم المقعد.

الضغط على الاستعلام.

وبعد اتمام الخطوات السابقة بالكامل سوف تظهر أمامك درجات الطالب بالتفصيل.

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الآونة الزمنية الاخيرة امكانية الاستعلام الكترونياً عن نتائج الدبومات الفنية بكافة اقسامها، حيق قامت الجهات المسؤلة بإعتماد النتائج وتم إظهارها على بوابة نتائج التعليم الفني، والتي يمكن التوجة اليها الآن للحصول من خلالها على نتائج الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة عن طريق رقم الجلوس.