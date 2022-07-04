نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
نجد أن نتيجة الصف الثالث المتوسط هي أكثر ما يشغل بال الطالب وأولياء الأمور في العراق وذلك لأن النتيجة عن طريقها يتم تحديد مستوى الطلاب ويعرف كل طالب ما هو مستواه والانتقال بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى، وأصبح ينتظر جميع أولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر وذلك لأن عن طريق النتيجة يستطيع جميع أولياء الأمور الاطمئنان على مستوى ابنائهم لذلك أخذ الكثير منهم يتتبع النتيجة بشكل جيد على الانترنت وجميع الاخبار الخاصة بها على جميع المواقع وسوف نوضح الرابط الخاص بالنتيجة وذلك لان ظهورها سوف يكون على رابط عن طريق الأنترنت سوف يكون هذا الرابط خاص بظهور النتيجة وذلك منعا لوجود التزاحم في المدارس وانتشار فيروس كرونا وسوف نوضح طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا المقال.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط
نجد عندما نستعلم عن نتيجة الثالث المتوسط لابد من الطالب أو ولي الأمر بعدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية الخاص بالوزارة على الأنترنت.
- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على نتائج الطلاب.
- ثم على الطالب أن يقوم باختيار نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول.
- ثم على الطالب أن يقوم بكتابة اسمه والرقم الجلوس الخاص به.
- عند التأكد من صحة بيناته يقوم بالضغط على استعلام لتظهر له النتيجة خلال ثواني معدودة.
دور وزارة التربية العراقية أتجاه فيروس كرونا
نجد أن وزارة التربية العراقية قامت بواجبها اتجاه طلابها على أكمل وجه حيث عملت كل جهدها في الحد من انتشار فيروس كرونا وذلك للأخذ عدة إجراءات احترازية وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- عملت الوزارة على الحد من انتشار الفيروس عن طريق ارتداء التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة.
- نجد أيضا حرصت الوزارة على الحد من التزاحم بين الطلاب والتنبيه عليهم بعدم السلام باليد.
- عملت الوزارة على تعقيم المدارس بشكل جيد والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.
- حرصت على تواجد الكحل في المدارس لتعقيم اليدين بشكل دائم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر epedu.gov.iq رابط نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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