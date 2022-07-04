مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بجولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية عناصر شرطة الاحتلال، فيما اعتقل جنود جيش الاحتلال 25 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان، إن عشرات المستوطنين فى ساحات المسجد وباحاته اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بالجدار الغربى للمسجد.

ونفذ المستوطنون، حسب شهود عيان، جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، خصوصا فى المنطقة الشرقية من الحرم القدسى الشريف.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أشقاء من محافظة رام الله والبيرة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة، وأسيرين محررين من محافظة نابلس، وفى جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس المحتلة.

وتم اعتقال شاب من محافظة "طولكرم"، وأربعة من شرق محافظة "سلفيت" الواقعة فى شمال غرب الضفة.