عاجل- روسيا تكشف أحدث خسائر الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، إن خسائر الجيش الأوكرانى خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469، مشيرا إلى أنه تم تدمير 196 دبابة ومدرعة و12 طائرة مقاتلة ومروحية واحدة.
وأضاف أنه تم إسقاط 69 مسيرة، و6 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و97 قاذفة صواريخ متعددة، و166 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و216 مركبات عسكرية خاصة.
كما أكد تحرير مدينة ليسيتشانسك وقدرها 670 كيلومتر مربع، لتصبح أكبر المدن فى منطقة لوجانسك تحت السيطرة الروسية بالكامل.
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