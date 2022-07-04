قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، شملت الاعتقالات 6 فلسطينيين من القدس، ومثلهم من رام الله، وثلاثة من كل من الخليل وجنين، واثنين من نابلس، وواحدًا من طولكرم.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية كشفت فى تقرير لها، الشهر الماضى، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 450 طفلاً فلسطينيًا منذ مطلع العام الجارى، معظمهم من شرق القدس.