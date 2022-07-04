الملك سلمان يقرر تعيين الأميرة هيفاء آل سعود نائبا لوزير السياحة

جدة - نرمين السيد - أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، أمس الأحد، يقضى بتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود تشغل فى الوزارة منصب مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية، فيما يعد المنصب الجديد ترقية جديدة للأميرة هيفاء فى الوزارة. واجتازت الأميرة هيفاء عددًا من المحطات المهنية قبل ذلك، إذ شغلت سابقا منصب الأمين العام لشركة "الفورمولا إى" القابضة، وتولت تنظيم سباق للفورمولا إى فى الدرعية قرب الرياض، وقد استقطب الحدث أكثر من 60 ألف مشارك. كما تشغل الأميرة هيفاء عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى وشركة القدية للإستثمار، وصندوق التنمية السياحى مجلس التنمية السياحى.

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