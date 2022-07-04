عاجل- بوتين: مستمرون فى القتال بعد السيطرة على لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن قواتنا مستمرة فى القتال بعد السيطرة على لوجانسك. وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا، كما أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، بتحرير أراضى لوجانسك بالكامل.

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