العراق يحذر من كارثة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، من كارثة وبائية فى البلاد جراء "التراخى" الذى تم تسجيله فى الأيام الأخيرة بخصوص الالتزام بالتدابير الوقائية ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).





وقال البدر -فى تصريح خاص لقناة "العراقية" الإخبارية اليوم الإثنين- إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سيؤدى حتما إلى كارثة وبائية فى البلاد، داعيا فى الوقت نفسه لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خصوصا عقب ارتفاع نسبة الإصابات فى العراق.

وشدد على استعداد الوزارة للتعامل مع أى مستجدات وبائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة فى ارتداء "الكمامة الواقية" بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدى، وتجنب التجمعات غير الضرورية.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.