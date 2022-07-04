وقال البدر -فى تصريح خاص لقناة "العراقية" الإخبارية اليوم الإثنين- إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سيؤدى حتما إلى كارثة وبائية فى البلاد، داعيا فى الوقت نفسه لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خصوصا عقب ارتفاع نسبة الإصابات فى العراق.
وشدد على استعداد الوزارة للتعامل مع أى مستجدات وبائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة فى ارتداء "الكمامة الواقية" بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدى، وتجنب التجمعات غير الضرورية.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يحذر من كارثة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.