روسيا توجه اتهاما لأمريكا.. وتدعو لاجتماع مجلس الأمن

وحسبما نقلت وكالات، اليوم الإثنين، قال موروزوف، إن قيام الولايات المتحدة بتسليم المعلومات التى استخدمت للقصف على المدينة الروسية إلى أوكرانيا يعنى المشاركة فى العدوان ضد روسيا، والقيام بالعمل الإرهابى.
ورأى النائب عن حزب "روسيا الموحدة"، أنه من الضرورى تحويل أقوال قادة روسيا بشأن ضرب مراكز صنع القرار فى أوكرانيا إلى أفعال.
وكانت القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" على مدينة بلجورود، أمس الأحد، ودمرها الدفاع الجوى الروسى فى الجو، ولكن حطام أحدها ألحق أضرارا بدور سكنية فى المدينة، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
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